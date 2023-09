Lacus Verisimile Duc Novum iPads Usque MMXXIV, inquit Analyticum

Secundum certissimum Apple Analyticum Ming-Chi Kuo, Apple nunc improbabile est novas iPads mittere usque ad 2024. Hoc nuntium tantum horis venit antequam Apple ad novum iPhone 15 detegere et Apple Vigilia Series 9 lineup.

Ultima septimana, Kuo etiam affirmavit novos MacBooks ante annum proximum non fore. Excepta refectio possibilis iMac, videtur Apple non multos novos ferramenta fructus habere qui residuum anni nuntiant.

Initio anticipatum est Lacus Octobrem eventum tenere ut primum rotundum Apple Silicon Macs M3 et renovatum iPad Air introduceret. Sed et Kuo et Mark Gurman Bloomberg nuntiaverunt hunc eventum de mensa verisimile esse. Novae Macs nunc exspectantur ut debut in vere 2024 pro casu 2023 evenire.

Gurman antea commemoravit iPad Air renovatio adhuc in vestigio fuisse, sed Kuo commentarium recentissimum de huius emissionis tempore dubitationem inicit.

Super, apparet focus in terminis emissiones Apple in nova iPhone 15 et Apple Watch Series 9. IPad Pro renovatio exspectanda erit usque ad 2024, et aliae emissiones anticipatae possunt etiam differri.

sources:

- Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg