Nintendo SWITCH II rumores: Next-generation Console Ostensa post clausas

Rumores de consolatione proximae generationis Nintendo, inofficiose notae Nintendo Cie II, recentibus relationibus adhuc fuele sunt. Societas apparenter ostendit consolatorium in conventibus privatis cum venationibus ad Gamescom 2 in Colonia, in Germania. Fontes demonstraverunt demos technicas esse praesentatas, in luce collocare ut Nvidia DLSS subsidium et ray perscrutandum.

Renuntiationes ab Eurogamer et VGC opiniones superiores confirmant Nintendo occulte demonstrando suum consolatorium venturam. Uterque fontes indicant versionem upgraded Legendae Zeldae: Spira Feri ostensa in hac ferramentis "Switch 2". Ceterum VGC asserit tincidunt etiam perceptio Matrix excitatorum machinarum Unrealium 5 tech demom, quae suggerit novum systema Nintendo auxilio Nvidiae scriptoris DLSS technologiam et ray-tracntem esse.

Dum singula de contentis showcased vix manent, VGC suggerit consolatorium factorem Nintendo Switch portabilitatem retineturum. Quantum ad tempus emissio, Nintendo creditur esse nisi 2024 deducunt, quamquam indicia sunt quod societas antea mittere gestit.

Nihilominus, Nintendo has rumores non commentatus est et expectatur tacere donec officialis consolatorium revelet. Nihilominus haec fama commovit excitationem inter amatores aleatorum turmas alit, significans adventum proxime Nintendo consolatorium imminentem.

sources:

- Eurogamer

- VGC