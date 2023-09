Mario Kart Tour prohibere solvens Novum Content, sed Ludus remanebit Available

By

Mario Kart Tour, popularis curriculi ludus mobilis, emissio nova contentorum cessare ponitur secundum in-ludum nuntiatio missae in Reddit. Post diem 4 Octobris, nullae novae cursus, agitatores, karts, labentes, aut lineamenta ad ludum addita erunt. Dum haec declinare potest in basi lusoris, ludus adhuc praesto est emittere et ludere.

Successus Mario Kart Tour manifestatus est, cum in vectigalibus fere $ CCC decies centena milia intulit, cum Nintendo secundus titulus mobilis utilissimus, solum Heroum Ignis Emblematum superavit. Sed ludus etiam versatur controversia, praesertim de consilio monetizationis eius. Una pars contentiosa inclusio "Pisae spotlight", quae pixides praedae cum indissolubilibus reclusis praebebant. Inde a Camertem reprehensum, et fistulae postea sublatae sunt.

Incertum est cur Nintendo decreverit progressionem novorum contentorum Mario Kart Tour consistere. Cum nulla enuntiatio officialis emissa est, non raro ludi sunt qui copiam rerum novarum exhauriunt. Nintendo pergit novum contentum emittere aliis ludis mobilibus sicut transitus animalis: Castra Pocket, Super Mario Curre, et Ignis Heroum Emblematum. Praeterea societas DeNA gigantis mobilis particeps est ut novos ludos Mauris quis felis et experientias compararet.

Quamvis absentia novi contenti aliquos lusores deterreat, restat videndum quomodo communitas Mario Kart Tour agere debet et an ludus vigere pergat obstante hac mutatione directionis.

