Rumores circumferuntur Nintendo eventum directum a Nintendo obnoxium futurum in septimana ventura, quamvis nulla confirmatio officialis facta sit. Speculationes suggerunt eventus plures titulos primogenitos ostendere, incluso Super Mario RPG, Detective Pikachu redit, et WarioWare: Movere.

Unum autem quod in eventu discutiendum non est Cie II multum expectatum, successorem ad solacium populare portatile. Quamvis haec, post scaenas, Nintendo opus esse videtur in prototypo consolatorio, quod ostenderunt tincidunt in recenti Gamescom eventu.

Attendees obrepunt peek datae in versione Revamdata Legendae Zeldae: Spiritus Feri, Aliquam upgraded hardware. Specialia huius ferrariae novae nunc ignota sunt.

Mox omnes versiones originalis Nintendo Cie a Nvidia Tegra X1 chip emissae sunt, quae initio anno 2015. emissae sunt, dum recentiores versiones aliquae cum X1+ chip ab 2019 instructae sunt, quae meliorem vitam praebet, eadem perficiendi manet .

Chiporum Tegra X1 iam obsoletus consideratur, habitationem quattuor nucleorum Cortex-A57 in 1.02GHz et quattuor A53 nucleos, una cum Maxwell fundato GPU ex GTX 900 generationis. Accedit, LPDDR4 RAM cum vetustate cohaeret, ut 4GB memoriae provideat. Cum recentioribus quis felis astularum comparatur, Tegra X1 chip in perficientur cadit.

Quaestio quae inexcusabilis manet est utrum Nintendo cum Nvidia semel iterum communicavit ad Cie II, an alium provisorem ferramentorum elegerint. Solum tempus narrabo.

Dies launchendi expectati pro Nintendo Switch 2 nuper 2024 est, cum officiali ante se futurum ostendet verisimile. Respiciens ad switch originale, primum "NX" in Martio 2015 introductum est, plenam denuntiationem mense Octobri 2016 accepit, et tandem mense Martio 2017 emissus est.

