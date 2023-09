Potest Starfield pervenire 60FPS in Xbox Series X? Digital Foundry Tests Spem da!

By

Periti technici apud Digitalis Foundry probationes egerunt ut Starfield, ludus valde anticipatus a Bethesda, currere posset ad LX tabulas per secundam (FPS) in Xbox Series X. Dum responsio non est directa, eventus spem praebent. histriones.

Digital Foundry usus est AMD 4800S Desktop Ornamentum, quod proxime congruit seriei Xs GPU Xbox, ad currere Starfield in uncinis comparandis cum Xbox Series X versionis. Tunc solutionem ad 1440p submittebant, Xbox Series S versionis adaptans, et lusum ad ratem machinam aestimandam penitus exploravit.

Turma maxima temporis invenit, ludum ultra 40 FPS cucurrit. Hoc suggerit 40 modum FPS cum diversis GPU occasus vel tweaks ad solutionis dynamicae scalae posse optionem fieri. Alia possibilitas est modus Renovationis Variae (VRR) quae recludere ratem ratis scaenicis cum VRR-susceptis ostensionibus reserare.

Nihilominus, 60 FPS per totum lusum constantem assequendum videtur inconveniens pro Starfield. Digital Foundry concludit modum dedicatum 60 FPS perficiendi notabilem provocationem esse. Semper tamen casus est ut Bethesda histriones optimizations in futurum opprimere posset.

Visne videre modum 40 FPS perficiendi pro Starfield in Xbox Series X? Cogitationes tuas infra communica!

definitiones:

- FPS: Tabulae secundae, mensura reficiendi rate vel artus ratis venationis vel video. Indicat quot singulae tabulae per secundam ostenduntur.

- GPU: Graphics Processus Unitas, peculiaris electronic circuitus qui manipulat et reddit imagines, videos et animationes.

- VRR: Variabilis Renovare Rate, ostentationis technicae quae sinit reficiendi ratem screen ut dynamice accommodare ad tabulam contenti ratam exhibendam.

Source: Digital Fundatio, "Potestne Starfield currere ad 60fps in Xbox Series X?", purus Xbox.