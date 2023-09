Santa Cruz Heckler SL introducit: leve eMTB cum 150mm de Travel

Santa Cruz intravit forum electrica cursoriam ad leve cum launch of Heckler SL. Novae cursoriae notae 150mm hoc e rotae-rotae iter faciunt et totum montem occupare destinatur. Ascendente Fazua 60 motore et integrata 430Wh pugna instructa est, colles boosti praebens. Heckler SL intendit eos qui plus trahendi cursoriam experientiam volunt cum paulo subsidio extra ascensum.

In Fazua Ride 60 motor electrici electrici in corde Heckleri SL est, tradens maximum torquem 60Nm et 450W imperii apicem. Motor tres potentias occasus praebet – Aura, flumen, et erucae – quae in App Fazua nativus esse possunt. Pugna vita et potentia occasus monstrantur in summo-tube DUCTUS ostentationis, quae etiam in USB-C portum ad machinas notandas notat.

Santa Cruz affirmat Heckler SL, cum suis minoribus ac levioribus motoriis et 430Wh altilium, eandem facultatem offerre ac plenam vim eMTB cum 630Wh altilium. Pugna non-amovibilis necessitatem clauorum vel operculorum excludit, inde in consilio compacto cum diametro interna minore.

Heckler SL praesto est quinque magnitudinum, a parvis ad extra-magnam, et optiones quinque aedificandi. Prices incipiunt in £6,699 et ascende ad £11,999. Confirmandus est adhuc internationalis cursus sapien.

Super, Santa Cruz Heckler SL equites praebet optio leve pondus eMTB cum virtute satis et vagando ad quemlibet montem vincendum, cum adhuc sentiendum et tractandum traditum trahentium cursoriam servans.

definitiones:

– eMTB: cursorium electricum montanum, qui motore instructus est ad adiuvandum pedaling.

– Torque: Mensura vis quae objectum circa axem gyratur.

– Wh: Watt-hora unitas energiae mensurae pro batteries et systematis electricis adhibitis.

– USB-C: Bus Vide universalis (USB) interfaciem quae citius notitias translationis et potentiae altioris output sustinet.

– DUXERIT: Diode levis emittens, genus luminis fontis in electronicis machinis communiter adhibitis.

Source: [Source Name]