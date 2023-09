AUS2 centrum perfectionis Amazonicae in Pflugerville, Texas, est domus in horreis automatis massivis utens 3,000 hominum et 35 decies centena signa inventarii domicilii. Dum operarii prandium suum frangunt, robots noti sunt arma Robin et Pegasus mobilia unitates infatigabiliter laborare pergunt. Haec arma robotica flava utuntur ad cameras et sensores provectos ad fasciculos cognoscendos et tractandos, freti retractabili suctu virgarum ut eas in tabulata caerulea Pegasus vocant. Genu alta robotorum pavimentum navigant utentes QR codes et fasciculos deprimentes signatos mittunt utentes in TRADUCTOR cingulis constructis.

Praeteritis fasciculis fusi essent ad centra sortationis Amazonicae separandas et deinde ad stationes deliberandas. Quamquam arma Robin et Pegasus unitates hunc medium gressum tollunt. Cum armis fere quadraginta Robinus hanc facilitatem et classem 40 per regionem direxerunt, haec robots plus quam mille fasciculos in 1,000 tractaverunt, ac plus quam 2021% of Amazonum summa sarcina voluminis computans.

Dum automatio horreorum sollicitudines de damno operis erigit, Amazon momentum salutis extollit. Tye Brady, princeps technologus Amazonum Roboticorum, propositum declarat repetita et taedii opera excludenda esse, homines permittens in altiori gradu labori intendere et periculum corporis contentionem reducere. Amazonio obvenit reprehensionem de rates iniuriarum horreis, cum moderatoribus, collegiorum laboris, et de sociis tollendis rebus. Societas has petitiones disputavit et data salute liberavit significans rates incidentes inferiores esse in locis roboticis suis locis non-roboticis comparatis.

Robottae magis magisque significantes partes in horreis Amazonum, processibus effusis et efficientia melioris, exercent. Herculis suggesta robotica introductio necessitatem opificum ad aream ambulandam ad fructus colligendos removit, augendi productivitatem ulteriorem. Dum usus robotorum evolvere pergit, Amazon prioritizat salutem et studet ducem in industria esse.