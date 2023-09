Google DE CAMERA 9.0 Renovatio novas Features ad Pixel Phones

Google Camera app version 9.0 dimissa est cum novo usuario instrumento et modis. Initio adventum Pixel 8 et Pixel 8 Pro venturum, renovatio iam incepit iter facere ad alias Pixel cogitationes. Autem, videtur renovatio Android 14 postulare, sicut Android SDK 34 postulationem minimum requirit.

Renovatio communicata est in alveum Telegram Google News, una cum fasciculo APK qui users in pixel telephoniis suis instituere potest. Animadvertendum est hanc renovationem tantum operari in machinis cursoribus Android 14 Beta cum stabilis versio Android 14 nondum in promptu est.

Quaedam novarum notarum in Google Camera 9.0 includunt transitum ad faciliorem flipem inter modos photographicas et video, modos specificos capiendi cuiusque modi, occasus celeres per ungulas gestus accessi, et in crypta resignata cum gallery-floppedo et globulis autocinetis. Renovatio etiam novum lemma icon inducit.

Numerus versionis huius renovationis est 9.0.115.561695573.37. Ex MASCULINUS 14 postulatione, verisimile est officialem emissionem huius camerae renovationis congruere cum deductione Pixel 8 vel cum Android 14 firmum fit in promptu. Ubi hoc constructum originem trahit, non liquet, sed nunc promptum est de instrumento instrumenti.

Si interest in nova Google Camera 9.0 explorare, eam uti nexum per Google News telegram canalem praebente potes.

Fontes: Google News (Telegram)