Netskope consequitur Kadiska ad augendae DEM Capabilities

Netskope, provisor Secure Access Service (SASE) provisor, acquisitionem Kadiska, digitali experientiam vigilantiam firmam denuntiavit. Hoc acquisitio intendit facultates ampliare Netskope's DEM pro retiaculis et infrastructuris professionalibus qui maiorem visibilitatem requirunt per suos SD-WAN, os servitium secure, et ambitus obumbrantes.

Kadiska condita anno 2020 DEM technologiam tradit quae visibilitatem in experientiae fine usuario per Saas et nubes applicationes praebet. Netskope consilia Kadiskae technologias in Netskope proactiva DEM offerendi integrare. Additio Kadiska experientiae realis-usoris et finis ad finem connectivity vigilantiae facultates complementa Netskope existentis DEM instrumenta, extendens ad navigatores vigilantes, machinas mobiles, telam et nubem applicationes, ac retiacula publica ac nubes.

Integratio Kadiska vigilantiae technologiae netskope's SASE suggestum etiam augebit, ut clientes ad securam et certas experientias digitales tradendas per complexum ambitus nubis hybridarum. SASE, conceptus architecturae retis a Gartner anno 2019 signatam, SD-WAN cum officia securitatis coniungit ut nubes unica ad conatum ministerium praebeat.

Netskope scriptor CEO et co-conditor Sanjay Beri agnovit noctis inter visionem Kadiska conditam et visionem suggestum Netskope. Acquisitio Kadiskae, cum suis facultatibus, Netskope patietur ut melius moderari et optimize experientiam et securitatem in novo mundo datarum dispersarum, utentium, nubem infrastructuram et applicationes.

Secundum Naveen Palavalli, praeses consilii producti in Netskope, addita Kadiska valde auget et accelerat facultates Netskope, maiorem differentiatorem in foro praebens. Haec comparatio adhuc propositum Netskope sustinet ut omnia in unum SASE suggestum pro clientibus praebeat, quod secundum Gartner eligendum erit pro tertia parte novarum SASE inceptorum 2025 .

Integratio productionis tempus exactum adhuc determinandum est, et singula acquisitionis pecuniaria non detecta sunt.

