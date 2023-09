Vapor Ordinum Overwatch II et NBA 2K2 ut pessimi Ludi Anni

Vapor nuper designatus Blizzard scriptor Overwatch 2 et 2K Sports' NBA 2K24 sicut primus et secundus pessimi ludi anni, secundum usorum aestimationes. Ex 183,780 summa vaporum recognitionum pro Overwatch, 165,573 negativa sunt. Similiter NBA 2K24, quae die 8 Septembris dimissa est, 3,135 recognitiones negativas ex totali numero 3,523 accepit.

Recognitiones negativae pro Overwatch 2 maxime oriuntur ex praesentia microtransactionum. Ludus primum habitavit in copia online Blizzard, Battle.net, ubi usores feedback excedere non potuerunt. Nihilominus cum Overwatch mense Augusto in vapore praesto facta est, scaenicorum tandem occasio fuit suam displicentiam cum microtransactionibus exprimendi. Quamvis opiniones negativas, Overwatch 2 adhuc locum tenet in summo vaporis 50 ludorum maxime ludentium, cum fere 30,000 usoribus concurrentibus. Videtur quod cum aliqui lusores odisti directionem lusus cepisse, adhuc eo ludere fruuntur.

NBA 2K24, contra, criticae criticae non solum in microtransactionibus, sed etiam in graphicis et lusionibus indisciplinatis obvenit. Fans falli statuunt hanc destitutionem non novam esse, sicut pensiones superiores in serie NBA 2K etiam propediem fuisse. Re vera, 2020 emissio, NBA 2K21, "scala mobile liberum ad-ludere" intitulatum est, et 2021 emissio, NBA 2K22, reprehensa est "unum concussionem ingentem." Players frustrationem exprimunt cum microtransactionibus persistentibus praesentia, quae pars seriei fuit cum NBA 2K13.

Quamvis negativa recognitiones, tum Overwatch 2 et NBA 2K24, tamen fidelia basium ventilationis habent. Nihilominus, reprehensio et destitutio ab histrionibus insatiabilis indicant mutationes significantes necessarias esse in futuris horum ludorum iterationibus ad fidem et satisfactionem aleae communitatis recuperandam.

sources:

- [Source 1]

- [Source 2]

- [Source 3]