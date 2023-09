NBA 2K24 recipit Backlash ex PC Histriones, fit secundus-pessimus recensuit Ludus in vapor

NBA 2K24 nuper dimisit, novissimam pensionem in serie ultrices diuturna per 2K evolutam, intensam reprehensionem ab PC scaenicis opposuit, inde in influxu recognitionum negativarum in Vapor. Quam ob rem ludi nunc ordines secundum pessimum ludum in suggestu recensitum, mox post Overwatch 2 , secundum vapor 250 .

Backlash oritur ab eo quod PC versionem NBA 2K24 innititur in PlayStation IV et Xbox Una versiones ludi, magis quam provectiores PlayStation V et Xbox Series X/S versiones. Hoc consilium in PC editionem visibiliter carens et expers emendationum significantium cum anno praeterito emissione reliquit. Accedit quaedam lineamenta exclusiva versionibus consolandis recentioribus in versione PC absunt.

Exempli gratia, lusus officialis elucidat notas sicut ProPLAY, qui seamlessly incorporat realem NBA footage in lusionis NBA 2K24, necnon personalitatis curriculi modus vocatus The W. Infeliciter, hae lineamenta tantum sunt pervia scaenicis in PlayStation 5 et Xbox Series X/S, relinquens PC histriones sentiens omisso.

Recognitiones in vapore exprimunt destitutionem lusorum communicatam. Multi demonstrant lusus et animationes late immutatas esse ex iterationibus praecedentibus. Unus lusor asserit, "Menulus el textura parci adhuc vilissima ut semper spectant." Alia recensio defectum laboris in PC in versione elucidat, eam cum editioni consolatorio comparans et occasiones fallendi frustrationem exprimens ut eam in par cum versionibus proximis gen.

Reprehensio etiam spectat ad inclusionem microtransactionum in NBA 2K24, lusus qui scaenicorum iam pretium persolvit. Negativa commenta in suggestis sicut Reddit mentionem quomodo lusus variis artibus microtransactionis utitur, amplius dissatisfaction inter histriones exacerbans.

Ut nunc, 2K quaestiones circumiectas versionis PC non direxit vel aliquas informationes de potentialibus updates ut ludum emendaret.

definitiones:

- Microtransactions: In ludo emptionibus quae permittunt histriones emere bona virtualia vel features utentes pecuniam realem mundi.

– PlayStation 4 (PS4): Ludum consolatorium a Sony elaboratum.

- Xbox One: Ludus consolatorium elaboratum Microsoft.

– Tempus est sed sapien 5 (PS5): Sony novissimum ludum consolatorium, sequenti PS4.

- Xbox Series X/S: Microsoft tardus ludum consolatur, Xbox One succedens.

Fontes: Vapor 250, Eurogamer