NASA Spatium Launch System (SLS) eruca, pars crucialis programmatis Dianae Dianae, criticum augens adversus volatilia costarum obversatus est. Renuntiatio a Gubernio Accountability Office (GAO) manifestavit programmata SLS per $6 miliarda praevisiones transiisse et inconstans et ineffabilis habetur.

In eruca SLS, quae die 16 mensis Novembris anno 2022, ad Artemis 1 missionem misit, intendit mittere navigium circum Lunam nautam Orionem et tandem faciliorem reddere primum portum in superficie lunae vectatum. Tamen relatio GAO NASA accusavit de perspicuitate carentis progressionis circa verum sumptus. NASA in luce posuit quod sumptibus productionis metiendis non cogitavit ut monitor praebendae SLS erucae, quamquam consilia ad plures partes in futurum launches producendas permanerent.

Renuntiatio NASA reprehendit quod sumptus et bases schedulae in programmate Artemis non conderet, pro volvente V annorum aestimatione productionis et operationis gratuita confisus est. Ideo sumptuum productionis permanentis et aliae expensae quae sequuntur in launch of Artemis 5 non sunt sedulo viverra.

Sumptus erucae cuiusque SLS projectus budget ab $144 decies centena millia per Artemis excessit, unde in unum Artemis deducunt sumptus saltem $4 sescenti. NASA magistratus confessi sunt gradus hodiernos sumptus immobiles et inconstans pro missionibus Artemis esse.

In labore reducere sumptus, NASA consilia fovere sicut cedulas fugae stabiliens, doctrinarum curvarum efficientias assequendi, innovationem fovendi, et consilia acquirendi accommodandi. Procuratio etiam considerat operantem SLS sub exemplar muneris missilis, ubi futuras immissas et payload facultates a redemptore mercatur.

Futurum SLS erucae pendet pro proposito reditu ad Lunam NASA, sed mutationes necessariae sunt ad praestabilitatem et efficaciam suam conservandam. NASA adhuc definitas progressionis gradus sumptus salutaris metas definire est et impulsum eius sumptus reductionis consilia adhuc aestimare.

sources:

- Government Accountability officium (GAO)

- NASA Dianae programma lunae

- Gizmodo