NASA Admittit Affordability Exitus cum SLS Programma, dicit GAO

NASA magistratus palam agnoverunt programma Spatium Launch System (SLS) immobilem esse, secundum relationem officii Accountability US Government (GAO). NASA eruca potentissima est SLS, cum prima launched in Novembri 2022. Procuratio billions dollariorum collocavit in progressu missionum subsequentium, inter quas volatus ad Lunam navigavit.

GAO sollicitudinem expressit de programmatis Artemis permanentibus sumptibus, quae SLS ambit. Cum aestimationes et petitiones oeconomicae per quinquennium impensae ad productionem et operationem factae sunt, GAO invenit has mensuras non efficaciter in basium missionis sumptus vestigare. Defectus vigilantiae significat aestimationes et petitiones oeconomicas non esse accuratas meditationes sumptus faciendi super tempus.

NASA praevisionem significantem postulavit $11.2 miliardis anni fiscalis 2024 ut SLS programmata sustineret usque ad annum fiscalem 2028, supra $11.8 miliarda in evolutione iam consumpta. Attamen ipsi seniores NASA ministri fatentur programma in suo gradu currenti sumptus inconstans non posse, superante pecunia praesto ad missiones destinatae Artemis.

Ad has quaestiones parabilis tradendas, NASA suas acquisitiones consilia recenset et operam dat ut schedula fugae stabiliatur. Incertum circa launches dies et loca difficultatibus confert in praevidendis sumptibus. Morae et dispendia provocationes assiduae pro progressione SLS fuerunt, et apparet has quaestiones perstare provocationes in praeviso futuro.

Source: US Government Accountability officium (GAO)