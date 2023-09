Motorola confirmavit Motorola Edge 40 Neo Mauris quis felis globalem futurum esse, pone mittere die 14 Septembris 2023. Quaeque pretium summi-finis variantis ostendit fore pretium €338.99 (proxime ₹30,000), quod est deprimere, quam ante expectata.

Motorola Edge 40 Neo-magnam 6.55-inch plena HD+ P-OLED ostentus cum 144Hz rate reficiet. MediaTek Dimensitatis 1050 occipitio dimidiata erit, cum 12GB e RAM et 256GB paribus internae repositionis erit. Mauris quis felis cum duplice postico camerae statuto veniet, constans ex 50MP camera primaria et lentis 13MP secundariis. Pro selfies et vocationibus video, 32MP ante cameram habebunt.

In terminis pugnae, Motorola Edge 40 Neo expectatur ut machinam 5,000mAh cum subsidio pro 68W celeriter incurrentis wired reddat. Habebit etiam aestimationem IP68 pulveris et aquae resistentiae. Mauris quis felis in Android 13 current cum Motorola in cute MyUX superposita.

Motorola confirmavit Gladium 40 Neo-in multis mercatus circum orbem terrarum, inclusam Indiam, praesto esse. Sed interest notare quae pretium pretium est pro Unione Europaea (EU), et pretium in India diversum esse potest. Motorola expectat ut pretium vitae felis at Lorem eventum confirmet.

