Mortalis Kombat Reboot reducit Nitara voiced ac exemplum Megan Fox

Warner Bros. Ludi denuntiavit Nitara, bellator vampire qui in Mortali Kombat proxime visus est: Mortalis Foedus anno 2002 rediturum est ad seriem in reboot venienti, Mortalis Kombat 1. Ad recreationem celerem qui Nitara est dare. Warner Bros. declaravit indolem inproba et imitanda ab histrio Megan Fox, notis muneribus in Corpore Jenniferis et Transformatoribus.

Nitara, creatura lamia ex alieno regno, tam mala quam bona pingitur, dum pugnat ad salvandum populum suum. Megan Fox eius ingenium adfectionem exprimit, dicens, "Vampire illa est, quae scilicet quacumque de causa resonat." Vulpes etiam communicavit quod eius implicatio in Nitara pingendo excedit vocem tantum praebens, dicens: “[Sessiones agentes Nitara] cogunt me in areas de me sonare quod non sum commodus [cum]. Multum iocum habui id facere, et me liberius apud me esse fecit."

In Ventura Mortalis Kombat I, Nitara ostendit casus novam et nunquam ante visae sortis. Trailer demonstrat Nitara unguis quinque pollicis longis utentem ut adversarium suum exenterat, exta retinens quasi funem, dum vespertilio alae eam in aerem levant. Cum valido calcitrante, adversarium ruentem emittit, facit ut caro cadat, ossea fracta tantum relicta.

Fans spectare possunt plus experiendi singularem pugnam stilum Nitarae cum Mortal Kombat 1 die Septembris 19 solvo pro PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Cie, et PC. Sed illi qui praeeminentiam praemiorum et editionum collectoris habent, primo accessum habebunt die 14 Septembris incipiens.

