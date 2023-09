Warner Bros. Games Reveals New Mortal Kombat 1 Trailer Featuring Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Ludi novum trailer de Mortalibus Kombat 1 detexit, ostendendo additionem Jean-Claude Van Damme singularem cutem pro charactere Johnny Cage. Haec nova pellis ab histrionibus reserari potest, qui ludum scriptorum Premium Edition emunt.

Paulo post nuntiatio pedis Van Damme ostensa est in colloquio cum Ed Boon, seriei Mortalis Kombat co-creatoris. Boon revelavit inclusio Van Damme in ludo somnium esse verum, affirmans ideam primitus conceptam esse cum primum ludum Mortal Kombat augebatur.

Boon explicavit, “Intentum erat facere Van Damme: Ludus Arcade. Etiam verba Van Damme in ludo videre voluimus. Ad iugales venimus, sed variis de causis, tunc non elaborare. Sed tempus bibendum sortiti sumus et tandem eum conscendimus. Vocem habemus et futurum est character Johnny Cage. Tempus nobis plenum circulus absolutus est".

Praeter Van Damme, etiam nuper nuntiatum est Megan Fox appariturum in Mortal Kombat 1 sicut vultus et vox characteris Nitara.

Ludus praeventus valde anticipatus est die 19 Septembris 2023 dimittere, et praesto erunt in sedis V, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC per Vapor et Epici Store.

sources:

- Warner Bros. Ludi

- Video Ludi Chronicon