Ed Boon Reveals Jean-Claude Van Damme Skin pro Johnny Cavea Mortalis Kombat 1

Ed Boon, co-creator video venationis popularis libertatis Mortalis Kombat, specialem speciem in serie YouTube Hot Oneribus fecit. In colloquio, Boon primus aspectum aperuit in pelle Jean-Claude Van Damme pro charactere Johnny Cage in Mortal Kombat 1 .

Inclusio Van Damme in ludo diu veniens fuit. Boon revelavit se pluribus temporibus praeteritis temporibus Van Damme implicationem secuturum esse, sed tandem hoc tempore jackpot percussum. Non solum histrionis iconis similitudinem adepti sunt, sed vocem quoque pro natura consecuti sunt.

REPO peek Jean-Claude Van Damme actorem pellis ostendit ac apparuit in cinematographico classico "Bloodsport" ab anno 1988, cum subscriptione sua physique musculari completa.

genialis suam concitationem declaravit de postremo in ludo Van Damme includere posse post tres fere decennia. Ludum ex actorem creare semper voluisset, ad primos dies Mortalis Kombat notabat. Etsi eo tempore ad turmas Van Damme pervenerunt, responsum non acceperunt, quod Boon intelligit iuventutem suam et ambitiosam naturam datam.

Evolutio ludi per annos maiorem partem egit in hoc somnio cooperationem faciendi possibilem. Boon agnovit scopum Mortalis Kombat insigniter ab initio crevisse, ex parva passione inceptum in magnum conatum creantis convertens et libertatis video ludum felicem.

Sed cum libertatis incrementum, etiam precaria quaedam vitia esse fatendum est. Maiore modo operari significat ideas longiores habere ut fruatur et probationem a pluribus partibus requirat. Antiquis temporibus, cum minor dolor erat, videre possunt suas ideas continuo paene reviviscere.

Mortal Kombat 1 a NetherRealm Studios augetur et a Warner Bros. Ludi divulgatur. Titulus praeoptatus valde ante diem 19 Septembris emissus est propter PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Cie, et PC per Vapor et Epici Store.

sources:

- Hot Ones: N / A

– Mortal Kombat 1: N / A