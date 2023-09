Jean-Claude Van Damme Debut suum facit in Mortali Kombat 1

In recenti specie in YouTube spectaculum 'Hot', series Mortalis Kombat co-creator Ed Boon patefecit maxime praeveniens Jean-Claude Van Damme cutem pro charactere Johnny Cage in ventura Mortalis Kombat 1. Hoc momentum insigne est. series, sicut creatores primum ludum praevidebat, ut tributum ad celebrem bellicosum artificem et histrionem.

Boon explicavit quod cum primum ipsum Mortalis Kombat ludum evolverent, ad turmas Van Damme pervenerunt ut videret si in cryptoportico ludi rationem principalem esse vellet. Infeliciter, irriti fuerunt in conatibus cum eo ad tempus collaborandum. Tamen, in ictu fortuna, participationem Van Damme pro Mortal Kombat 1 obtinere poterant, cum eo vocem pro charactere praebens.

Fans seriei ecstaticae fuerunt ut primum aspectum in pelle Jean-Claude Van Damme pro Johnny Cage. Opinio valde positivus est, cum multis mirantibus quanta spectat. Revelatio facta inter Hot Ones res featuring Ed Boon, et videri potest in nota 5:50 videndi.

Hoc nuntium paulo post denuntiatum est quod actrix Megan Fox Outworld Nitara in Mortal Kombat repraesentaturus erit 1. His additamentis ad numerum excitandum, anticipatio ludi aedificandi pergit.

