Mortalis Kombat 1 ad Pluma Jean-Claude Van Damme Johnny Cage Skin

Ventura emissio Mortalis Kombat 1 instituitur ut cooperationem diu exspectatam afferat ad fruitionem. Post XXX annos, actio popularis stella Jean-Claude Van Damme tandem suum debutum in libertate Mortalis Kombat faciet. Per recentem speciem ab Ed Boon, auctor ludi, in Hot Ones, fans nunc primum conspectum habebit eorum quae pellis Jean-Claude Van Damme Johnny Cage similis erit.

Idea Van Damme in Mortal Kombat habenda remittit ad inceptionem ludi in mane '90s. Prima intentio erat ut ludum cui titulus "Van Damme the Arcade Ludus" crearet, cum aspirationibus eminenter nomen actoris efficiebat. Attamen, ob varias circumstantias, cooperatio numquam materiata est.

In colloquio, Boon indicat se pervenisse ad turmas Van Damme in progressu primi Mortalis Kombat. Sed utrum recusaverit an nuntius numquam pervenerit, obscurum manet. Nihilo minus, circa hoc tempus, fortuna in parte erat, et Van Damme implicationem in ludo consecuti sunt.

Inclusio Van Damme sicut Johnny Cage adducit cooperationem plenae circuli, sicut tincidunt initio ludum circa actionem stellam sitas circumspexit. Nunc lusores experiri poterunt Van Damme praesentiam in Mortal Kombat 1 ut characterem iconicum.

Mortal Kombat 1 positum est mittere die 19 Septembris 2023, pro variis suggestis, inclusis PC, Nintendo Switch, PlayStation V, ac Xbox Series X | S. Fans spectare potest ad dimissionem et diu expectatam speciem Ioannis-Claude Van Damme in libertate frui.

sources:

- [Hot] (https://youtube.com/watch?v=KZJaYVDfoDE&feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.escapistmagazine.com)