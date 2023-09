Nintendo Shigeru Miyamoto and Charles Martinet Read Martinet's New Munus as Mario Legatus

In recenti nuntio video, Shigeru Miyamoto et Carolus Martinet plura de Martinet munus venturum tamquam Marii Legatus praebuerunt. Novissimo mense nuntiatum est Martinet, vocem amantissimam Mario, descensionem vocis Anglicae ad characterem post fere XXX annos fore. Sed vox nova talentum munus in venturo ludo occupabit, Super Mario Bros. Novus munus Martinet tamquam Marius Ambassador involvet per orbem terrarum circumiens et certas alit artes mutuas, voces notas peragens, chirographa signans et gaudium diffundens.

Miyamoto gratiam suam pro Martinet Nintendo contributionibus expressit atque eius ingenium, cogitationem et facultatem ad vitam tradendam laudavit. Etiam ridiculam memoriam Martiniet paene caput suum ad ostium in Kyoto in caupona feriendo enarravit. Miyamoto communicavit se expectat ut Martinet videndi momenta fruatur cum Nintendo fans eventus terrarum orbis.

Martinet enim honor fuit mores Nintendo ad vitam per tot annos adducere. Dedicationem suam ad tangendum corda declaravit, ridens et risum faciens, et per ludos magnos laetitiam faciens. Martinet Miyamoto gratias egit et fans suos alloquitur, suam exprimens perturbationem de illis in futuro eventuum occurrentibus.

Dum Martinet confessus est se adhuc incertum esse de speciebus novi muneris tamquam Marii Legati, manet in optimam partem et paratus ad futurum amplectendum Nintendo. Patet utrumque Miyamoto et Martinet de proximo capite in itinere Mario et opportunitates excitari.

Source: Nintendo Americae Twitter ratio, die 7 Septembris, 2023 .