Introducendis Xbox Mastercard: Promeritum Pecto pro Gaming Enthusiastae

Microsoft constituitur ut novum productum excitantem pro ludo fanatici - Xbox Mastercard constituatur. Expertus ad Xbox testers in US, hoc nullum annuum promeritum pectoris a Barclays editum praebet unicam occasionem gamers merendi puncta quae in Xbox ludos et additiones redimi possunt.

Dissimilis Microsoft Praemia, Xbox Mastercard operatur ut singula praemia systematis. Cardholders unum card punctum pro singulis $ 1 consumptis mereri possunt, cum 1,500 puncta adaequans ad $15 card donum redemptivum apud Microsoft in online Xbox repositorium. Preterea, domini Xbox Mastercard domini facultatem habent quinque puncta merendi pro singulis $1 expensorum in emendas res e Microsoft Store online, ac tria puncta pro singulis $1 in effusis servitiis sicut Netflix et Disney Plus impendi, ac officia partus sicut Grubhub et DoorDash.

Beneficia exclusiva etiam ad membra chartae novae praesto sunt. Possunt mereri lucrum de 5,000 punctis (aequivalens ad $50 valorem) post primam emptionem factam, praeter tres menses subscriptione ad Xbox Ludus Pass Ultimate. Hoc membrum ad tres menses etiam amicis vel familia donari potest.

In Xbox Mastercard notas compluras optiones designatas eligat et possit personale cum singulari gamertag. Proficiscens a die 21 Septembris, Xbox Insides in US continentibus, Alaska, et Hawaii incipiunt applicare ad fidem card excitando.

Notatu dignum est hanc notare primum in decennium quod Microsoft obtulit fidem card Xbox. Antea societas Xbox Ago signatores praebuit cum libera Xbox Ago Diamond Peccatum in MMV, quod infringo obtulit venditores participandi. Sony etiam simile promeritum pectoris, sedis scriptionis sedis habet, quod utentes cumulare puncta permittit pro emptionibus ludum relatarum.

In Xbox Mastercard significat amet viam pro gamers merendi praemia dum indulget in amabam ventus. Cum suis beneficiis et oblationibus exclusivis ordinatis, haec scidula promeriti valde quaeritur a ludis fanaticis per Civitates Foederatas.

