Microsoft Accede ad solvendas Competition Curas: Pre-empting Investigationes et concessiones

Microsoft sumpsit proactivum accessum in certaminibus appellandis curando, ut moderatoribus offerat ante investigationes escalate. Dum Google et Amazonium legalia proelia opponunt, Microsoft alium aditum ad actiones regulatorias potentiales manere conatur.

Nuper Microsoft temptavit investigationem a Commissione Europaea in eius Teams collaborationis app praevenire, annuncians ministerium ab aliis applicationibus in UE munus separaturum. Accedit, quod iusserit approbationem suam $75 miliarda acquisitionis Activisionis Blizzard, Microsoft obtulit iura sua effusis ludis extra EU Ubisoft vendendi. Motus hi intendebant ad colloquia circa monopolizationem in nube nascentis mercatus aleae.

Societas etiam laboratum est ad solvendas quaestiones regulatorias pertinentes ad nubem licentiae exercitia. Customers miseriam expresserunt cum Microsoft licentiae mutationes, quae parem impulerunt ad officia acquirendi societatis propria nubis potius quam competitores sicut Amazon aut Google optandi.

Concessiones voluntariae Microsoft reactiones mixtas acceperunt. Cum nonnulli eos tamquam positivos gradus ad competitiones appellandos de primis rebus spectant, aemuli societatem dimidias mensuras offerendi accusant et perversitatis artibus utentes. Critici disputant Microsoft solum agere cum damnum iam factum est, et concessiones eius ordinantur ad attentionem a gravioribus maleficiis avertendam.

Exempli gratia, oblatio Microsoft suam nubem effusis iuribus ad ludos vendendas apparet ut Ubisoft potestatem futuram deliberationis transferre videatur. Nihilominus, hoc non obstat, quominus Microsoft intrans nubem aleam mercatum vel utilem quasi totius nubis lusorum per Ubisoft venditum, critici ducens ad verum ictum concessionis interrogandum.

E contra, consilium Microsoft ad solvendas Teams ab Officio applicationes in UE nuper facta est, sicut damnum iam factum est, cum supra CCC decies centena millia hominum Teams menstrua utentium. Nihilominus, actio societatis adiuvat pressuram regulatoriam potentialem a Commissione Europaea mitigare, dum alii moderatores globales similes concessiones petere possunt.

Dum Microsoft vitandi arcus regulatorias recentioribus temporibus curavit, curam super nubem licentiarum exercitiorum significans provocationem ponunt. Investigatio facta a CISPE, nubecula Europaea, coetus industriae computans, Microsoft suadet per suas licentiae condiciones billions dollariorum obtinuisse. Moderatores, incluso Commissione Europaea, Commissio Foederalis Americae Foederatae, et Auctoritas UK Competition, hanc quaestionem investigare inceperunt.

Microsoft accessus proactivus in certaminibus quaerendis cogitat suum conatum manere ante actiones regulatorias potentiales. Attamen provocationes quae per nubem licentiae curas, quae suum nucleum negotium attingunt, non facile resolvuntur.

