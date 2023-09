Fenestra in tertia factione rectoribus typographorum ad phaselum destinatur secundum recentem documentum subsidium Microsoft emissum. Societas consilia universali niti "coegi classis" quae signa sustinet sicut Protocollum Printing (IPP) et Mopria Foedus amplexus est. Haec mutatio gradatim fieri expectat, incipiendo ab anno 2025 .

Initio, Microsoft desinet accipere novas tertias factiones rectores typographi in Fenestra Update. Renovationes exsistentium rectoribus adhuc permittebuntur, sed novi typographi optionem non habebunt ut rectoribus tertiae factionis nativus adde. Per 2026 omnes impressores ad Fenestram PC conexi defaltam faciente in rectore classis aedificato, etiam si tertia factionis exactoris existat. Incipiens ab anno 2027, tantum figmenta securitatis relatas licebit rectoribus typographorum in Fenestra Updates.

Pro utentibus, qui in tertia factione rectoribus nituntur, ut maiores impressores sine Mopria vel IPP auxilio sustineant, nulla immediata curandi causa est. Existenti rectores laborare perseverent et ex Fenestra Updates institui possunt vel manually receptari possunt. Microsoft etiam perget signare novos rectores typographi ut partem Fenestra Hardware Compatibilitas Programmatis suae, quamquam hi regentes in Windows Update post 2025 non adicientur.

Haec mutatio ab rectoribus tertiae factionis est positivus progressus pro ecosystematis Fenestra. Loco tractandi cum tumidis et saepe ambiguis rectoribus, qui tempestive carent updates, utentes adiuvabunt simplicitatem et convenientiam aurigae classium. Unius hic agitator varias machinas cum similibus functionibus tractare potest, curans ut vetustiores typographi manent operationales cum recentioribus emissiones programmatibus. Typi fabricatores adhuc speciales lineas sustinere possunt per optionales Apps Print Support available in the Windows Store.

Notatu dignum est quod Microsoft Pascha-e tertia factionis rectoribus reflectere potest exsistentiae industriae trends. Recentissimi impressores iam Mopriam adiuvant et subsidium IPP integraverunt cum primis 2010s. Lacus similes gradus cepit deprecando tertiam factionem macOS rectorum typographorum in favorem IPP-substructio AirPrint in MMXIX.

Dum transitus ad coegi classium convenientiam praebet meliorem, omnes frustrationes typographi relatas non tollet. Exitus sicut umbrae chartarum stipites, disiunctio retis, requisita atramenti proprietatis, et limitationes scannae perseverare verisimile est. Sed a rectoribus tertiae factionis emigrandum est gradus in directione recta versus experientiam typographicam magis turpis et stabilis.

