Xbox Digital Iaci apud Tokyo Ludus Show ad Features Progressus Updates a Xbox et Bethesda

In Tokyo Ludus Show celeriter appropinquat, et Xbox fans excitantur ad Xbox Digital Iaci ad Septembris XXI accedant. Proximo anno, Microsoft plures denuntiationes excitando in eventu fecit, et hoc anno non aliter esse videtur.

Secundum nuntiationem in Xbox Wire, Xbox Digital Iaci providebit "progressionem updates" e Xbox et Bethesda. Cum plethora ludorum in evolutione sub Xbox Ludus Studios vexillo, fana bonae spei sunt pro novis videndis titulis valde anticipatis sicut Agnitum, Fable, et Hellbladum II.

Praeterea expectatur ut Turn 10 deteget trailer Forza Motorsport, sicut ludus positus est ad deducendum in Xbox Series X|S die Octobris X. Cum Bethesda Softworks, fans digitos transgrediuntur propter revelationem Wolfenstein III. , sed renovationes in Starfield et cartis maioribus Online magis probabile est.

Microsoft promittit "diversam collectionem ludorum creativo" in eventu, quatenus titulorum inclusionem a conditoribus Iaponicae. Jerret West, dux Marketing Officer pro Xbox, motus de communicatione novorum lusorum veniens ad Xbox Ludum Pass expressit, efferens suggestum continuam incrementum contentis e iugis trans Asiam.

Xbox fans spectare potest ad aciem excitandi annuntiationes et updates per Xbox Digital Iaci ad Tokyo Ludus Show. Siste suavi ad nuntium novissimum explicandum!