Microsoft notabilem mutationem fecit in consilio exactoris sui typographi, quod includit interclusio tertiae factionis printer coegi traditionem per Fenestra Updates. Societas cogitat ut hanc mutationem per quattuor annos proximos paulatim efficiat ut altiorem securitatem ecosystem in Fenestra ecosystematis augendam.

Incipiens emissione Fenestra 10 21H2, Microsoft aedificatum auxilium praebebit Mopria obsequentem typographi machinas per Microsoft IPP Classis Coegi. Hoc significat quod fabricae figurae fabricatores non amplius indigebunt ut suis propriis institutoribus, rectoribus, vel utilitatibus provideant. Microsoft propositum est processum typographicum streamline et periculum securitatis excludendum cum rectoribus tertiae factionis typographi.

Ad securitatem augendam amplius, Microsoft novum defaltam print modum inducet qui rectores tertiae factionis ad proposita typographica disables. Motus haec est responsio ad factum quod vitia securitatis typographi exactoris saepe longius tempus ignoraverunt, pericula significantes utentibus iactantes.

Mutationes in exactoris typographi consilio paulatim perficientur. Per 2025, Microsoft desinet accipere submissiones rectoris a mercatoribus typographi, et novi rectores tertiae factionis typographi per Fenestra Updates non amplius divulgabuntur. Anno 2026 , typographi agitator ordo mutabitur ad prioritizandum in Fenestra IPP Classis rectoribus. Ab anno 2027 deinceps, tertia pars updates rectoris typographi solum per Fenestra Updates liberabitur si securitatem fixa praebent.

Nihilominus, usores adhuc optionem habebunt ut rectores typographi imprimendi directe a venditoribus's paginarum tanquam fasciculorum institutionis standalonei. Typographorum rectores exsistens tertia factione in omnibus Windows versionibus laborabit etiam postquam per Fenestra Updates non amplius divulgata sunt.

Microsoft etiam perget resarcinas securitatis praebere pro rectoribus typographorum legatorum, dummodo versiones Fenestrae respectivae in suis vitae cyclis sustineantur.

Motus Microsoft hoc intendit ut tutior et recentior ratio print pro Fenestra usorum stabiliatur. Praebet turpis et centralized accessum rectoribus typographorum dum pericula securitatis potentialem obscuratis cum programmate tertia factionis coniungitur.

sources:

- Microsoft printer belli subcinctus denuntiatio exactoris

- Dictum de Johnathan Norman, Microsoft Inquisitionis offensae & Engineering Securitatis (MORSE) procurator principalis architectus