Microsoft novum colorem variantium de Xbox Wireless Controller nomine Astral Purpura dimittit. Moderatorem notat altum armamentis purpureis anterius, adaptans pollices et globulis, et dorsum album. triggers, bumpers, et D-codex nigrae sunt. Camertem qui in foro pro novo Xbox moderatoris et colorem purpureum amant, nunc Astral purpureum moderatorem preordinare possunt, precii ad $64.99 / £59.99, ex Microsoft Store. Expectatur mittere die 19 Septembris.

Microsoft varia nova consilia colorum de Xbox moderatoris anni preteriti induxit. Quaedam emissiones superiores includunt moderatorem Vibes Sunkissed, gubernatorem vaporis Stormcloud, et moderatorem Velocitatis Viridis. Maxime autem unico et ligulae moderatori Microsoft oblatus fuit moderatoris Neapolitani TMNT aromatici.

Gamers et fans Xbox Xbox perspiciet optionem ut pansionem purpurae ad ludum setup cum Astralibus Purpura Xbox Wireless Controller addere. Cum suo aesthetice gratissimo consilio, Microsoft pergit praebere varietatem colorum electionum ad singulas optiones aptandas. Praeordinatio moderatoris invigilat ut ventilatores inter primos hanc novam accessionem ad lineup Xbox moderatoris possideant.

