Superficies Microsoft Duo, mense Septembri 2020 dimissa, ad finem itineris programmatis renovationis pervenit. Ut nunc, machinamentum MASCULINUS versionis upgrades et resarcinas securitatis amplius non recipiet. Hoc nuntium potest utentes fallere qui tres annos programmatum polliciti sunt cum machinam plicabilem emerunt.

Cum Superficies Duo deductae sunt, cum MASCULINUS 10 praestructum est. Microsoft certi usores se accepturos tres annos securitatis MASCULINUS in updates et upgrades systematis operandi. Tamen machinae tantum duas upgrades MASCULINUS versionis in sphaeris suis accepit. Mense Ianuario 2022, ad Android 11 renovatum est, et postea mense Octobri, renovationem Android 12L accepit. Infeliciter, Android 12L erit ultima upgrade versionis Android pro Duo Superficie.

Defectus subsidii programmatis pro fabrica cum pretio $1,399 certe pro usoribus sustinendis est. Relinquitur eas cum fabrica quae recentissimas notas vel melioramenta securitatem habere non potest.

Ex altera parte, Microsoft Superficies Duo 2, mense Octobre 2021 emissus, etiam tantum tres annos auxiliorum programmatum recipiet. Currently in Android 11 decurrit et Android 12L renovationem in Octobre 2022 accepit. Sed Microsoft nondum confirmatus est num Superficies Duo 2 amplius Android OS upgrades recipiet antequam subsidia finium mense Octobri 2024 .

Essentiale est utentibus considerare programmata vitae subsidii machinae cum emptio decisionem faciendam. Dum Superficies Duo et Superficies Duo 2 offerunt singulares notas et factores formare, updates software limitata potest incursum esse diuturnum tempus usabilitatis.

Demum, Microsoft Superficies Duo lineae programmata programmatum iam non recipient, inter MASCULARIA upgrades et resarcinas securitatis. Hoc relinquit utentes cum machinis quae recentissimas notas et melioramenta non recipient. Users considerare oportet programmata vitae subsidia machinalis ante decisionem emptionis faciendam, praesertim pro machinis quae in maiore pretio aestimant.

