Astral Purpura: Microsoft annuntiat nova Xbox Wireless Controller

Microsoft suam recentissimam additionem ad Xbox wireless moderatoris linei, Astralis Purpurae, retexit. Haec nova emissio spectaculorum alta purpurea anterius testa cum dorso albo paratur, reminiscens consilii pristinae Velocitatis Viridis moderatoris.

Purpura Astral Xbox moderatoris gloriatur omnes lineamenta crederet, inclusa bumpers texturae et triggers pro aucta arte, dedicata partire conjunctionem pro momentis lusionis sine labore communicandis, et 3.5mm jack pro connectendis instrumentis audio.

Hoc anno Microsoft varia consilia captans moderatoris consilia varias optiones ministravit. Inter has emissiones sunt "dynamicus" Stormcloud Vapour, qui venit cum luculento rerum prospectu ac limitata editione Starfield moderatoris.

Dissimilis Velocitatis Viridis launch, non videntur aliqua additamenta in productis vel accessoriis ad Purpuram Astralem praesto esse. Si ergo optares accedere ad Xbox hoodie adaptare vel coordinare velocem gregem currentes, forte hoc tempore extra fortunam esto.

Pretium in £60/$65, Purpura Astral Xbox moderatoris wireless destinatum est die 19 Septembris immittendi. Prae-ordinata ad novum hunc colorem variantium per Microsoft Store iam praesto sunt.

Super, Purpura Astralis optionem praebet adhuc aliam exquisitam et versatilem pro gamers ad personalitatem eorum Xbox aleae lusus experientiae. Cum color vibrans schema et lineamenta certas, hic moderator certus est vocare ad fans spectantes ad upgrade vel ampliandam collectionem.

- Xbox wireless moderatoris: A handheld fabrica ad usum destinatum cum Xbox ludum consolatur, permittens histriones wirelessly lusionis suae moderari.

- Textured bumpers et triggers: Bullae in moderatoris quae nominatim designantur ad tangendi et amplificandi experientiam lusorum tenacitatem praebent.

- 3.5mm sinciput: A normali sincipulum audio, quod utentes coniungi sinit externas auditionis artes, sicut headphones vel oratores, ad Xbox moderatoris.

