Microsoft et Barclays Socius Duc Xbox Mastercard

Microsoft societatem cum Barclays denuntiavit ut Xbox Mastercard introduceret, offerens varias utilitates pro Xbox usoribus in Civitatibus Foederatis Americae. Praesto solum ad Xbox Insides, schedula annuam mercedem non habebit et varia praemia pro emptionibus factis utendo charta praestabit.

Cardholders card puncta merebunt pro quolibet dollaro quod in emptionibus expendunt, cum diversis rationibus pro diversis categoriis. Emptio habiles fructus in Microsoft copia cardholders 5 temporum quantitatem punctorum merebit, dum officia effusi quasi Netflix et Disney+ offeret 3 tempora puncta. Triclinium partus muneris ut Grubhub et DoorDash etiam 3 puncta tempora praebebunt. Cetera emptiones puncta merebuntur in rate of 1x regulari.

Praeter systema puncta, Mastercard Xbox alia beneficia praebet. Nova membra accipient dignis puncta 5,000 chartae et tres menses Xbox Ludus Transi Ultimas post primam emptionem. Sodales exsistentes eligere possunt ad munus suum Ludus Pass perk amico dare. Cardum etiam quinque designationes varias notat, quae cardholders proprias gamertags personales facere possunt.

Mastercard Xbox paulatim evolvis ad Xbox Insides incipiendo die 21 Septembris, erit praesto omnibus Xbox histriones in Civitatibus Foederatis Americae a 2024 .

Haec collaboratio pertinet ad industriam permanentis Microsoft dilatandi notam Xbox ultra ludum solacium. Antea products dimiserunt ut Xbox Series X mini fridge et cum Gucci operati sunt ut editionem limitatam Gucci Xbox crearent.

