Introducendis Xbox Mastercard: Camertem' Dream Card pro Xbox Insiders

Microsoft modo denuntiavit launchem Xbox Mastercard, scidula apparatus ad Xbox Insides in Americae Foederatae Re Publica. Hoc inopinatum motum permittit gamers card puncta mereri cum omni emptione et eas redimere pro ludis et aliis elementis in xbox.com.

Mastercard Xbox a Barclays edita, nullo annuo feudo venit et praesto erit ad Xbox Insides qui in Civitatibus Foederatis continentibus, Alaska et Hawaii commorantur. Incipiens a die 21 Septembris, cuius interest, applicare possunt ad chartam, quae in fluctibus per lapsum temporis solvetur.

Cardholders card puncta merebit pro omni pupa consumpta. Emptio habiles fructus ex Microsoft Store donabunt tibi 5x puncta chartarum, dum cenas muneris partus Grubhub et DoorDash adhibens vel effusis servitiis ut Netflix et Disney + te merebitur 3x puncta card. Pro cottidianis emptionibus, cardholders 1x card puncta accipient.

Praeter haec praemia, Microsoft etiam offert aliquos alliciendi beneficia. Primum tempus emptionem 5,000 card puncta merebitur, aequivalens $50. Praeterea, novus Xbox Ludus Pass users accipiet tres menses Xbox Ludus Pass Ultimate pro primo emptione, vel optio donandi amico.

Ut cum scidula quavis scidula, interest ut Annuum CENTESIMAM Rate (APR). Mastercard Xbox tres optiones praebet: 20.99%, 26.99%, vel 31.99%, secundum fidem cardholder.

Dum gamers plus Xbox Ludus Pass nuntium sperabant, introductio Xbox Mastercard praebet occasionem excitantis pro Xbox Insides frui additional perks et praemiis. Adhibe mox ad ludum experientiam adaequare!

sources:

- Xbox Wire denuntiatio post

- Xbox Mastercard leges condicionesque