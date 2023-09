Meta Quest v57 Renovatio adfert Avatar Customization et More

Meta nuper Meta Quest v57 emisit renovationem pro investigatione virtualis rei capitalis, quae rhoncus lineamenta excitandi et amplificationes introducens. Una ex insignium upgrades in hac renovatione est melioris avatar creator, ut users cum melioribus customisation optiones bene-cantas suae virtutis aspectus praebeat.

Cum renovatione v57, utentes nunc facultatem habent eorum avatars mos in viis quae antea pervulgata erant. Addere elucidat suis crinibus possunt eligere colores turpes lapsus proprios utentes, et etiam supercilia colorem eligere. Hae amplificationes ab utentibus magnopere petierunt, et Meta postulata sua iam tradidit.

In suis blog post novas notas notas nuntiantes, Meta affirmavit: "Cum v57, nova renovatio volvimur nostris avatars ut singula illa et plura ad vitam conferamus. Nunc valebis res subtilis modulari sicut comas et colorem supercilium, accuratius tonum cutis accommoda, fucum et vultum addis pingere, et aliter VR personam tuam melius cogita quam te in vita reali videris."

Dum avatar customization pluma prima luce renovationis sunt, aliae additamenta excitando ut bene expectamus. Una talis notatio est Horizontis Pasce, quae centrum erit ut contenti inveniantur ad utilitates et passiones utentium pertinentes. Users novos ludos, apps, et Reels explorare possunt per hanc feed, reponentes Explore tab in ludo.

Accedit, renovatio facultatem nuntiis imaginis distrahendi infert, utentes permittit retractare nuntios accidentales vel personas ad iniuriam missas. Haec factura in variis nationibus inter Australiam, Canadam, Islandiam, Novam Zelandiam, Coream Meridionalem, Helvetiam, Taiwan, et US in usoribus involutus est.

Praeterea, renovatio v57 dat motum localem liberum in Horizon Domo. Antea, usores limitatae sunt ad hotspots praedefinitos motus in Horizonte Domus. Nunc, utentes libere explorare possunt domum suam ambitum, licet restrictiones aliquas applicare. Exempli gratia, users teleportum non possunt per muros, supellectilem, aut objecta virtualis sicut Speculum Avatar, et tutum ab aliis avatars distantiam conservare debent.

Haec lineamenta paulatim usoribus evoluta sunt et exspectantur omnes usores in diebus proximis pervenire. Meta Quest v57 renovatio vere altiorem VR experientiam auget, utentes magis potestatem super eorum avatars offerens et novas notas ad contentas inventionis et communicationis inducendas excitando.

