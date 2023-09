Meta Introduces Novae Features et Enhancements ad Quest Headsets with v57 Update

Meta suam renovationem novissimam programmatis retexit, v57, pro Meta Quest virtualis realitatis capita. Renovatio varias notas novas et amplificationes affert, quae ad experientiam usoris augendam intenderunt. Additiones notabiles includunt optiones avatar customizationes expansas, facultas nuntiis distrahendi, nexus coetus, locomotionis liberae formae in Horizonte Home, et rebranded Explore feed.

Una e clavium updates est dilatata optiones avatar customizationes. Utentes nunc accessum habent ad iunctiones colorandas, sinunt eos ut mos cutis, sonum, capillum, colorem supercilium, subtilius. Hoc facit utentes utentes creare avatars arcte similes eorum aspectus vitae verae. Meta novas rutrum et vultum pingere optiones ulterioris customizationis induxit.

Praeter customizationem avatar, renovatio v57 facultatem nuntiis imaginis distrahendi in VR et Meta Quest mobile app. Users nunc per nuntium volitare possunt et "nuntium non sine" removere. Tam mittens quam recipiens notificationem accipiet nuntium non esse. Haec factura in regionibus selectis praesto est.

Meta facilius etiam fecit utentes ad coniungere cum amicis eosque invitare ut coetus iungerentur. Nexus coetus nunc generari et participari possunt intra VR vel per platforms messing ut Instagram vel Facebook. Usores etiam coetus invitare possunt ad tabulas a Populo tab, cum invitare ad promptum accessum in coetu chat ostendi. Indices notorum nunc sponte aperient cum tincidunt in inversum est.

Aliae updates includunt localem motum liberum in Horizon Domo, utentes utentes libere Ianuae permittant et eorum virtualis domus ambitus explorent. Explore feed rebranda est ut Horizon Feed ad align cum Horizonti mundo notans. Meta quoque emendationes fecit ut recordationem, multitasking, et limitem debilem admonitionem in quibusdam applis mixtis experientiis.

V57 renovatio nunc ad Meta Quest Pro et Meta Quest 2 headsets volutatur, cum plures lineamenta exspectantur ut eventus Meta in Iungo postea hoc mense patefactus sit.

sources:

- Meta Quest v57 notas emissio