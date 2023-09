Meta's Tardus Update Sino Potius Avatar Aliquam in Quest VR Headsets

By

Meta, olim ut Facebook nota, novam renovationem pro investigatione VR capitis induxit, melioris customizationis optiones pro avatars offerens. In v57 renovatio permittit utentes ad pulchre-cante suae avatar speciem, inter capillos et supercilium colorem, sonum cutis temperatio, electiones rutrum, et faciem pingunt.

Renovatio intendit augere experientiam virtualem realitatis, permittens users ad creandos avatars qui melius reflectunt semetipsos reales-vitas. Antea ad renovationem, utentes limitati erant ex statuto colorum pilorum praeselectorum eligendi, dum v57 iunctos dat colorem turpem capillorum et elucidat specificare. Additae optiones rutrum, ut rubor et vultus fuco, additae sunt.

Cum Lorem crurum avatar introductio, altiore qualitas Meta scriptorum avatars ad signanter emendanda expectatur. V57 renovatio etiam alias amplificationes includit, inclusa facultatem nuntiis imaginis distrahendi, rebrando explorationis feed ut Horizontem cibarium, et remotionem simultanei emissionis ad Quest mobile app in iPhones.

Meta's Connect eventus, ad diem 27 Septembris et 28th horarium, praecipitur ut ulteriores programmata programmata investigationis in capite indicet. Eventus expectatur accuratius providere de fama divulgata 3 necnon futuri Horizontis Mundi mobilis app, sequens Meta recentem teorem de Horizonte mundorum nuntio in diario suo.

sources:

- Jay Peters, Verge

- Meta Blog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/