MediaTek denuntiat Primum 3nm praetoriae Smartphone SoC Ante Apple

MediaTek nuper denuntiavit prosperum progressionem primae praetoriae felis electronicae systematis-on-chip (SoC) utens processus TSMC 3nm-classis fabricationis. Hoc factum technice MediaTek facit primum ad 3nm SoC producendum, Apple in stadio superans. Ventura chip in technologia TSMC N3E fabricandi fundatur, unam industriae primos usus huius nodi observans.

Dum praesertim nos in ferramentis PC focus invenimus, tres rationes keys ut in nuntiatione MediaTek consideremus. Uno modo, MediaTek Apple ad 3nm miliarium SoC verberat, quamvis Apple 3nm chip proprium iam in massa productione parem esse et cum 15 serie iPhone dimissum posuit. MediaTek proximus generationis Dimensitas navis praetoriae utens 3nm processum expectatur ut anno 2024 perveniat.

TSMC duos processus fabricationis 3nm-classis praebet: N3 (N3B) et N3E. N3B lineamenta usque ad 25 EUV stratis et EUV exemplaria duplicium densitatis transistoris sustinet, dum N3E usque ad 19 stratis EUV utitur et duplicem pattern EUV excludat. MediaTek denuntiatio demonstrat eorum usum TSMC scriptoris N3E, qui significant potentiam (-32%) et effectus (+18%) melioramenta cum priore nodi N5 comparat.

Quamvis Apple leveraging altiorem densitatem transistoris cum N3B, electio MediaTek N3E latiorem fenestram praebet et potentia melius cedit, sumptibus optimizing. TSMC intendit ingredi fabricam altam (HVM) cum N3E per finem anni 2023. Notatu dignum est quod MediaTek detectionem sui N3E SoC ante alios, inter AMD, Nvidia, et Qualcomm, satis mirum est quod felis SoC tincidunt raro faciunt ut praeconia.

Praeter hoc miliarium, societas MediaTek opportuna cum Services Foundry Intel (IFS) operam daturus est. Societas foedus cum IFS iniit ut processum technologiarum provectarum technologiarum uteretur ad machinas clientis anno 2025 incipiendo, MediaTek solum maiorem fabrum aspidum excogitatorem faciens, ut hanc conventionem publice detegeret. Dum MediaTek aliquas enuntiationes de taeniolarum cum IFS notas non fecit, expectatur se utendum esse nodis Intel 20A et 18A productionis in 2024-2025 et ultra, quam technologias Intel 4nm et 3nm-genum in 2023-2024.

