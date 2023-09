Stella Bachelor pristinus, Matthaeus Johnson, etiam Matty J dictus, primus princeps sarcinarum officialis Australiae nominatus est ALDI et primum sacculi sarcinam servitii in macellum ducet. Clientes qui officium $2 VIPacking optant habebunt groceria sua referta ab Matty J et aliis saccis fasciculis, dum laxant et fruuntur capulo in-copia. Pecunia ex hoc ministerio suscitata Camp Quality, carcinoma natorum Australiae donata erit, quae ludicras operationes et programmata valetudinaria infantium cancri praebet.

Matty J expressit suam concitationem de electione ALDI CPO, asserens se semper titulum principalem voluisse. Is in sarcinas suas levat et prospicit ad sarcinas tot loculos quam maxime ob hanc magnam causam. Die XVI Septembris Matty J personaliter saccos in thesauro ALDI Brookvale in Sydney stipare debebit.

Praeter pera stipendii servitii, ALDI castra Qualitas mercaturas vendet, inclusas t-shirts, pileos ocularias, utres aquae, et charta involventes. ALDI etiam omnes donationes emptorum quae in tabulario vel online factas sunt, usque ad valorem $100,000 habebit.

ALDI particeps Campi Quality diuturnus fuit, plus quam $5.3 decies centena millia donando ab anno 2020. Hae pecuniae plus quam quinque5,662 filii programmatum ludicras frequentant. ALDI Curandi Directorem in NSW, Alex Foster dixit Matty J technicas sarcinas probationi fore, sicut clientes ALDI sacci ipsi periti sunt. ALDI curare vult ut Matty J sequatur regulas aureas sarcinas, ut graves res in imo et leviores supellex ponant.

Castra Quality CEO, Deborah Thomas, gratiam suam pro societate cum ALDI expresserunt, affirmans pecunias, quae filios ad trauma cancri spectantes levaverunt, specialem curam, communitatem adminiculantem, occasiones et institutiones paedagogicae praebens.

