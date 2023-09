In South Langley, Martini Urbs est centrum validum ad Hollywood productiones septentrionales. Haec proprietas, quam Martini Film Studios possidebat, in urbana Chicago, parva villa Main Street USA transfigurata est, et variae aliae uncinis ad popularium spectaculorum et cinematographicorum condiciones. Backlot in platea civitatis cum promptuariis, theatrum pellicularum, et etiam stantium prandium.

Idea creandi Martini Oppidum sicut backlot productio ad fruitionem anno 2021 venit, cum Gemma Martini, conditoris et CEO Martini Film Studios, necessitatem intellexit certis locis productionis in Hollywood Septentrionalis. Productionem excogitatoris ad tractus conficiendos conduxit et approbationi submisit. Tamen vocatio fuit Netflix qui processum expedivit. Netflix suam necessitatem pro statuto Novi Eboraci expressit et intra sex septimanas effectrix conduxerat, spectaculum suum Martini Oppido attulit, ac infigum Novi Eboraci institutum aedificavit.

Martini Oppidum ex quo ad productiones situm est, factus est. Exo- ramus usus est in 30 inceptis, inter Apple TV scriptoris Schmigadoon! et CW scriptor "Kung Fu." Felicitas Martini Oppidum constat in variis productionibus rerum quae in backlot usi sunt.

Dum fata seriei "Grendel", quae Martini Oppidum instituere adiuverat, incerta manet ut Netflix cum ea progredi non decreverit, ictum sortitus Langley habuit negandum est. Martini Town valida subsidia facta est ad industriam movendi in Hollywood Septentrionalis, praebens essentialia loca et occasus pro amplis productionibus amplis.

Cum suo versatili backlot et opportuna locatione in Langley, Martini Town pergit ut Netflix et Hallmark majores turmas productiones allicere pergit. Probat esse perutile praeter industriam cinematographici in Vancouver, offerens varias unctiones ad vitam in magnis parvisque pluteis fabulis afferendis.

