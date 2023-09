Nintendo nuper denuntiavit non amplius novum contentum emittere pro suo curriculi mobili populari ludo, Mario Kart Tour, post diem 4 Octobris. In in-ludo nuntius communicatus instrumentis socialibus a dataminer nomine OatmealDome, Nintendo suam gratiam communitati pro ludendi expressit et ostendit futuras peregrinationes in ludo contentas iam dimissas constabit. Hoc significat quod nullae novae cursus, agitatores, karts vel labentes progredientes adicientur, et contentum in infinitum REDIVIVUS.

Quamvis novarum updates carentia, Eurogamer tradit ludum ludibrium manere futurum praevisum. Mario Kart Tour, qui mense Septembri 2019 inductus est, ingens successus fuit Nintendo, generans circa $293 decies centena millia in globaliter quasi Septembrem 2022 reditus. Tamen, ludus aequam partem controversiae opposuit, cum reprehensione versus suum "Spotlight Fistulae "gacha mechanica, quae pixides praedae cum indissolutionibus apertis fungebantur". Hae fistulae mense Septembri 2022 remotae sunt, sed Nintendo in actu litis classium a parente obversatur, cuius filius CLXX in fistulis arcubus sine scientia sua asseruit.

Dum nullae novae renovationes pro Mario Kart Tour destinatae sunt, Nintendo pergit laborare in aliis ludis mobilibus ut transitus animalis: Sinu Castra, Ignis Heroum Emblemata, et Super Mario Curre. Accedit, societas negotium suum augere audet in areas sicut eventus ordinans, iuxta recentem eius felicitatem cum The Super Mario Bros.

