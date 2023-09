Nintendo prohibere addens nova Content ad Mario Kart Tour Mobile Ludus

Nintendo et publisher DeNA lusus desinet creare novum contentum pro ludo mobili populari Mario Kart Tour incipiente 4 Octobris. Motus hic suggerit Nintendo umbilicum suum a ludis mobilibus movere posse.

Ad ludum anniversarium celebrandum, nova continentia dimittetur ut pars anniversaria Tour initium 20 Septembris Septembris. Nihilominus, post launches de Bello Tour die 4 mensis Octobris, Nintendo tantum antiquas continentias dimittet. Societas affirmavit, "Nullae novae cursus, agitatores, karts vel labentes adicientur post Pugnam Tour initium 04/10/2023." Nintendo explicationem huius decisionis non dedit sed speravit se histriones ludo fruituri esse.

Mario Kart Tour Nintendo successus insignis fuit, secundus summum lucrum mobilem post Ignem Heroum Emblematum factus est. Cum 230 decies centena millia downloads, circiter $243 decies centena millia in vectigali generavit. Nihilominus, ludi mobiles relatas pro comparatione minoris recipis Nintendi altiore mercedes comparatis competitoribus sicut Activatio et Cape-Duo comparantur.

Quamvis Nintendo victoriae limitatae in foro aleatori mobili, aliae societates in hac provincia collocandae permanserunt. Sony, exempli gratia, consilia circa L% ludos suos praesto esse in mobili et PC per 50, cum XX% novis sedis ludis pro smartphones crescentibus. Ad hunc finem consequendum, Sony anno praeterito Division Studiorum mobiles seditiosos emisit.

Nintendo decrevit consistere novarum continentiarum additionem Mario Kart Tour referre provocationes societatis quae versae sunt in industria aleae mobilis. Nihilominus, restat videndum an hic motus maiorem mutationem in altiore consilio Nintendo significet.

sources:

Chronica Books