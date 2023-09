Scientists usus Machina Learning to Predict New Magnet Materials without Critical Elements

Scientistae apud Ames Nationale Laboratorium machinam discendi exemplar elaboraverunt ut novas materiae magnetes praediceret sine vix elementis utens. Haec porttitor accessus ad temperaturam Curie materialis spectat, viam praebens magis sustineri ad applicationes technologicas futuras.

Magnetes summus perficientur, quae technologiae cruciales sunt, ut vis venti, notitia repono, vehiculis electricis, et refrigerationem magneticam, elementa critica tradito continent sicut cobaltum et rara materias terrestres. Sed hae materiae in altum postulant et limitata sunt dispositio. Ad hanc quaestionem, investigatores apud Amesium National Laboratorium intendunt ut novas materias magneticas cum materiae criticae imminutis designent.

Apparatus eruditionis, subsessor intelligentiae artificialis, magnum munus in hac investigatione egit. Manipulus usus notitiae experimentalis et exemplaris theoreticae ad machinam discendi algorithmum instituendi. Curie temperies, quae est maxima temperatus ad quem materia magnetismum suum conservat, parametro vitalis inservivit in nova materia magnetica praenuntians.

Progressio machinae ad exemplar discendi studium fundamentalis scientiae in campo utendum erat. Exercendo exemplar cum notis materiis magneticis, investigatores relationem inter electronic et atomicam notam et Curie temperiem instituerunt. Hoc exemplar effecit ut candidatus materias potentiales praediceret.

Ad exemplar convalidandum, turma feruntur in compositis ex cerio, zirconium, et ferro. Investigatores feliciter has materias summatim et insignierunt, et apparatus eruditionis exemplar accurate praedixerunt Curie temperiem suam. Hic felix exitus insignem gradum constituit ad methodum creandi summus throughput novum magnetes permanentes designandi.

Usus machinae discendi in novis materiis magnetis inveniendis sustentationem et efficacem praebet optionem ad accessum experimentalem traditum. Haec accessio, salvis temporibus et opibus, viam sternit ad progressionem magni operis magnetes utentes multis domesticis componentibus. Investigatores in Ames Nationale Laboratorium scribendo concredunt machinam physicam informatam discendi sustineri futuram.

Source: "Physica-informata Machina discendi Praedictio de Curie Temperaturis et Promissionibus Ejusque Materiae Magneticarum Functionalium Inventio regendi" by Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, et Yaroslav Mudryk (Chemica Materiarum)