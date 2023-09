Sheldon Menery, sator Ducis, popularis modus ludi pro negotiatione chartae lusus Magicae: Congregatio, post septem annos pugnam cum cancro transiit. Menery uxor Gretchyn Melde suum tranquillum transitum nuntiavit in Facebook, quam consecuta est effusio consolantium e communitate lusoriae tabulariae.

Dux lusoriorum forma Magica est quae tres vel plures histriones participare sinit cum singulari 100-cardo ornat et indole singulari duce. Primum constitutum est ut duo lusor ludus, Praefectus stylum fortuitum lusionis praebet et expressionem effectivam fovet. Ipse Menery ornare subscriptionem habebat nomine “Hoc Tibi ipse fecisti”, quod usus est pectoribus adversariorum contra eos arma.

Forma ducis crevit ex forma senioris Draco Highlander (EDH) quae Menery suo tempore in re militari offendit. Ut summus iudex de Magia Pro Tour, Menery munere funguntur in expolitione et dilatatione EDH variantis, tandem constituens corpus format regendi, quod Praefectus Committee Rules notus est. Constitutio haec voluntaria, in societate cum Maleficos Coast, evulgator Magicae: Congregatio, gubernationem praebet ad regulas servandas, chartas interdictas, et novas chartas pro forma Imperatoris.

Menery Imperatorem intermissum a Magicis competitive vidit et facultatem suam cum amicis communicandi et fruendi extulit. Eius additamenta ad Magia ultra Imperatoris formam extendebantur. Instrumentalis erat in programmatis iudicis effingendis et in gradu 5 competitive magicis iudicis serviebat. Menery fuit etiam scriptor fecundus et auctor contentus, peritiam suam communicans per articulos, videos et podcasts.

Magi Orae maritimae tristitiam suam de amissione Sheldon Menery expresserunt et suas notabiles contributiones ad Communitatem Magicam agnoverunt. Menery ut trailblazer, influxus, et venerabile membrum Magicae laudabant: Communitas Congregatio. Legatum perpetuum relinquit per opus suum de forma Imperatoris eiusque dedicationem ad ludum faciendos iucundam et iucundam experientiam scaenicis omnium subiectorum.

Sheldon Menery ictum in communitatem Magicam elabi non potest. Beneficentia, liberalitas, et amor venationis recordabitur. Damnum eius penitus ab iis qui eum noverant sentitur, et legatum suum per innumerabiles scaenicos victurum est.

Fontes: Facebook, Polygonus