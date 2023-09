macOS Sonoma: quid expectes ex ultima versione macOS

Apple denuntiavit emissio diem macOS Sonoma, etiam macOS 14 notum, quod in publico die 26 Septembris praesto erit. Haec novissima versio macOS varias notas novas affert, quae experientiam utentis augent et iOS similiorem reddunt.

Una clavium updates in macOS Sonoma accessio escritorio contentorum est, quae permittit Mac users ut mos escritulas suas cum utilibus et interactive content. Pluma haec factura in iOS machinis popularis fuit, et nunc Mac utentes eodem commodo et functione frui possunt.

Videoconferencing pars essentialis vitae nostrae facta est, et macOS Sonoma intendit ut hanc experientiam novis notis emendare studeat. Systema operandi inducet instrumenta communicationis screen et Relatori deauratas, quae oratores movere poterunt ante tegumentum commune per cinematographicum vocat.

Safari, defalta navigatoris in macOS, notas etiam in Sonoma recipiet. Una notabilium additionum est navigatoris profiles, quod utentes utentes creare permittit varias tabulas notas et experientiam in optionibus suis pascendi mos est. Accedit, quaerere functionem in Safari magis docilem fore, utentes celerius et accuratius proventus praebeant.

Ad macOS Sonoma instituendum, artificio compatili opus erit. Exempla antiquissima quae hanc systema operantem sustinent includunt 2018 MacBook vel Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro, vel 2022 Mac Studio. Aliquam sit amet est ut machinam tuam minimis requisitis obvium habueris ut novis notis et incrementis Sonoma offerat.

In fine, macOS Sonoma pollicetur novas lineas et amplificationes ad Mac users excitandas afferre. Cum cinematographico cinematographico, amplificato videndi facultates conferendi, et navigatro Safari magis responsabili, haec novissima versio macOS meliorem experientiam usoris praebebit et arctiorem cum iOS machinis integrationem dabit.

definitiones:

- macOS: Series systematum operandi ab Inc. Apple Inc. ad eorum computatores Macintosh evoluta.

– Sonoma: codename pro recentissima versione macOS, etiam ut macOS 14 notum.

- iOS: Mobilis ratio operandi ab Apple Inc. ad suas iPhone, iPad, et iPod Tactus adinventas evolvit.

sources:

- Monica Chin, "macOS Sonoma venit die 26 Septembris", Verge.