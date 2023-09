LG retegit 118-Inch MAGNIT Micro LED TV

LG ingressa est forum Micro LED TV cum oblatione novissima, 118 inch MAGNIT. Novus hic TV in promptu est competitor arctissimus ad Samsung Murum 110-inch, qui in mercatu suo cum launcho dominatus est.

Inch LG MAGNIT lineamenta 118K Micro LED cum 4Hz refice rate, 120 nits splendor, et HDR250 et HDR10 Pro firmamentum. Processus LG alpha 10 vis est et currit in suggestu WebOS societatis. TV comprehendit etiam AirPlay II et Miracast integrationem et duos 9-watt oratores pro experientia audio immersiva.

Nihilominus, LG MAGNIT cum hefty precii $237,000 venit, eamque pretiosiorem facit quam 110 inch oblationis Samsung pretium ad $149,999. LG nondum TV praebenda nuntiabat.

Praeter MAGNIT, LG etiam LG OLED M3 introduxit lineupum, tribus constans magnitudinibus: 77-inch, 83 inch, 97-unc. Haec OLED TV habent 4K resolutionem et 120Hz ratem recreant. Substantia OLED M3 est eius solutio connectivity wireless, nota ut arca Nulla Connect, quae necessariam e rudentibus removet directe ad TV coniunctam esse.

Secundum LG, OLED M3 est primus TV consumptor dolorum ut video realem tempus et audio transmissionem in 4K 120Hz per suam solutionem connectivity wireless. Pricing and availability pro OLED M3 lineup have yet to annuntied.

