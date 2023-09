Venatio Samsung galaxia S24 Ultra multum stridore generat, et Leakster Yogesh Brar ad speculationem addidit, indicem specierum clavium communicans. Cum scillam aliquam traditionum priorum corroboro, adsunt etiam nonnullae admirationes.

Una notabilis linea est usus corporis titanii, inspirationem ex electionibus Apple consilium capiens. Sed mutatio materialium non expectatur notabilem ictum in pondere habere. Re quidem vera, galaxia S24 Ultra 1g levior fama est quam Decessore suo, perpendens in 233g. Hoc est contra exempla pro iPhone, quae leviora erunt propter pactionem ab immaculato ferro ad Titanium.

In processoribus termini, cum relationes de Exynos reversionem facientem factae sunt, videtur Galaxy S24 Ultra solum utetur Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Putatur hanc "pro Galaxy" fore versionem processus, cum facultates boosted.

Ostentatio S24 Ultra dicitur esse 6.8″ LTPO AMOLED panel cum QHD+ resolutione. Sunt rumores pactionis in plano consilio, et ostentatio eximie clara expectatur, cum cacumine nitorum 2,200 splendor.

Systema camerae in S24 Ultra significant upgrades accipient. Divulgatur ad novam 200MP sensorem, quae HP25X nota est. Dum magnitudo sensoris eadem in 1/1.3″ manet, melioramenta in technologia autofoco et pixel binning exspectantur. Accedit, 3x telephoto camerae novo 50MP sensore instruetur, facultatem auctam praebens. Nihilominus, 12MP ultra-latum et 12MP autocinetum camerae upgrades accipere non possunt. Modulus periscopus suum 10MP sensorem retinebit.

Contra priores opiniones, S24 Ultra iam cogitatur ut machinam 5,000mAh retinere cum 45W wired impetu, potius quam praeventus 65W increpans.

Dum haec liberorum liberorum notitias in Samsung galaxia S24 Ultra praebent, interest notare emissionem serierum S24 adhuc aliquot menses abeuntes et certiores opiniones propius ad tempus deductionis expectari.

