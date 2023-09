KTM Test Carbon Fiber Chassis in MotoGP

KTM in MotoGP chassis fibra carbonis nuper probata est, motus qui potentiam certationem movere potuit et novam trend in patrocinium posuit. Dum chassis fibra carbonis in MotoGP notio nova non est, machina plena materiae factae usus non est cum Ducati ita cum suis 2009, 2010 et 2011 cursores fecerunt.

KTM notum est pro usu oribus chassis ferri, consilio quod pars notae Austriacae DNA fuit. Quamvis suggestiones quae KTM mutandae sunt ad corpus aluminium sicut alii artifices, manipulus stabilis mansit et cum oribus chassis chalybeis perseveravit. Haec determinatio solvenda est, ut KTM in 2020 suum primum genus MotoGP vicit.

Sed KTM nunc gb fibrarum carbonii usum explorat. Nuper experimento 31-temporis MotoGP genus victoris Dani Pedrosa utramque sessiones praxis in tabulis carbonii fibris complevit et tertio altiore complevit. Pedrosa novum chassis laudavit, dicens affectum differre et adhuc probare et percunctari.

Propositum chassis fibri carbonii, sicut quaelibet alia chassis, est ad conversionem et tenacitatem meliorem. Haec regio infirmitatis fuit pro vectoribus KTM his annis, et turma sperat novum chassis necessarias emendationes praebere. Difficile est lucrum exactum quantitare fibrarum carbonis gb in hac scaena, sed quod Pedrosa tantum 0.155 secundis post ducem in praxi perfectis promissum ostendit.

Explicatio technologiae chassis in MotoGP magis magisque augetur, praesertim si aerodynamica et aliae cogitationes in futuris normis restringuntur. KTM proximus gradus cum fibra carbonis chassis post experimentum apud Jerez determinabitur, ubi Jack Miller et Brad Binder occasionem explorandi habebunt.

Motus hic per KTM repraesentat promptitudinem fabricarum Europaearum novarum technologiarum innovandi et explorandi, cum quidam aemuli Iapones sicut Honda et Yamaha contendunt accommodare. Mirum non est videre tabulas fibrarum carbonii in garages cuiusvis fabricae proximo tempore MotoGP venire.

Fontes: MotorSport