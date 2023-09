KPMG LLP, US audit, tributum, et firma consiliarium, creationem coetus AI et Innovationis Digitalis denuntiavit, quod Steve Chase nuper designatum Vice Cathedra ducet. Motus hic KPMG munus cognoscit amplectendi technologias emergentes et innovationem in societate fovendam.

Constitutio coetus AI et Digital Innovatio venit tunc cum intelligentia artificialis (AI) varias industrias perturbare constituit, inter officia professionalia. Nihilominus KPMG agnoscit exsecutionem responsalem AI posse etiam occasiones incrementi significantes exhibere.

"AI seditiosa erunt erga KPMG officia et professionales, clientes trans industries et latius societati; attamen author AI etiam occasiones tremendas exhibet”, KPMG Cathedram dixit et CEO, Paulus Knopp.

Steve Chase, in suo novo munere, conatus ducet ut nova officia et solutiones clientium investiendi et incubant, technologiae emergentes in officia exsistentes integrant, operationes internas transforment, et KPMG obtineant principalem regimen et responsalem usum AI.

Chase etiam KPMG's AI Centrum excellentiae invigilabit, quae officia clientis AI KPMG ambiet, AI Innovationem Lab, et responsalis uti principiis et rationibus.

"Hodie momentum aquarum KPMG est, et ego honoratus sum munus hoc novum suscipere," inquit Chase. "Habemus turmam classis mundi qui in KPMG innovationem accelerabit, urgentem ac firmum focum praebens quomodo KPMG per adoptionem systemicam AI, datam et technologiam emergentes" transformemus.

Haec denuntiatio plura alia significantia per KPMG sequitur ad AI amplectendum. Haec includunt rollout facultatum generativarum AI omnibus conductis, ut eas citius et opportunas ad operandum, et societates cum Google et Microsoft dilatas.

Steve Chase praxim consulendi ante decennium KPMG duxit, et cum transitu ad AI et in innovationem Digitalis globum, Atif Zaim dux consultationis proximus erit pro KPMG Advisory.

KPMG LLP firma US est ordo globalis KPMG, quae in 143 regionibus et territoriis per orbem operatur. KPMG late agnoscitur pro officio communitariae, inclusionis et diversitatis, et pueritiam illiteratium evellendi.

