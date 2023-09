Kerala tendit pro Total Digital Literature

Kerala, primus status in India ad summam literaturam consequendam, nunc ad summam literaturam digitalem assequendam, dicit Minister Generalis Educationis V. Sivankutty. Sivankutty loquens ad observantiam Civitatis Internationalis Diei Literationis Internationalis momentum in technologico progressione hodierno illustravit. Nominavit sectorem educationis quaestus in litteris coverage factum feliciter sustinere, sed digital literatus essentialis factus est hominibus ad vigendum in mundo huius temporis.

Status aliquot incepta per publicam Literacy Missionem Auctoritatem incepit ad emendandum literatum digitalem. Prima pars totius literatus digitalis intendit augere signa literatus discentium ex Castes Scheduled et Tribus Scheduled in octo pagis. Cum institutionem et socialem culturalem appellando disparitatem feminarum in his communitatibus segregatis, consilium sperat homines posse et pontes digitales dividere.

Consilium Civitatis Educationalis Investigationis et Training (SCERT) moderator Jayaprakash RK functioni praefuit, significans regimen obligationis ad literatum digitalem promovendum. Alii oratores clavis in eventu comprehenderunt Samagra Shiksha Kerala moderatorem rei publicae Supriya AR, Civitatis Institutum Technologiae Educationis (SIET) Kerala director B. Aburaj, Consilium Civitatis Open et Vitalis Educationis (SCOLE) Kerala vice-praeses P. Pramod, et Civitatis Missionis Litterae Auctoritate Rectore AG Oleena.

In litera digitali posito, Kerala alium gressum accipit ad societatem inclusive et facultatem faciendi. Per haec incepta civitas cives suos necessariis artibus aptare studet opportunitates digitalis aetatis, educationis ulterioris provehendae et progressus socialis-oeconomici.

sources:

- Ministerio Educationis, Kerala

- Publica Literacy Missionis auctoritati