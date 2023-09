Summarium: Iudex sycophantam in ludo Parcae 2$500,000 damnorum librariorum substructum reddere iussit et ab emptionibus, ludentibus, vel effusis ludis Bungiae perpetuo interdictum iri. Consensus iudicii, ab utraque parte pactus, inventus est usum programmatis reus fraudis in ludo iuris publici foederati violati. Iudex etiam damna alia imponebat pro novarum rationum creatione reo ad banna circumvenienda et pro quolibet login legitimo, inde in summa saltem $2,000 per login. Praeter poenis oeconomicis prohibetur reus dolositatem programmatum habere cum ludo, emptione vel venditione Bungie rationibus et emblematibus, ac per URLs ac paginas consociatas. Iudex iussu iudicis etiam reum requirit ut quamlibet rete socialem, video participationem, vel rationes digitales nuntiandi dicatas, promoveat vel discutiat actiones suas fraudandi, claudendi.

In notabili regendo qui fraudatores venationes habere potest, iudex in favorem Bungiae, viae ludi Parcae 2, in lite contra sycophantam Vide. Reus, Luca Leone, multa propter banna evaserat et etiam minas contra Bungiam conductos fecerat. Iudex, Richard Jones invenit usum fraudis in programmate Leonino constitutum praeiudicio Parcae II librariae.

Iudicis sententia circa fraudulentas software "graphical obducere" et usum "inject[ed] codicem" versatum est, quod alienum inde opus creandum censebatur, quod legem librariae foederati violaverat. Iudicium $500,000 in damnis pensavit, cum $150,000 pro singulis duobus imminutis operibus assignatis.

Conatus Leoni ad banna circumveniendi et in ludo non legitimo exercendi plura ad damna imposita contulerunt. Novas rationes creando et e licentiae ludi pactum ut minor optare conans, Leone Bungie librariam violavit cum singulis login subsequentibus. Ordo iudicis stipulatus est damna additamenta $2,000 pro singulis "saltem 100" huiusmodi logins.

Non solum iudicium significat poenas oeconomicas irrogat, sed etiam includit perpetuum bannum Leone ab accessu aliquo Bungie ludorum. Hoc bannum pertinet ad emendos, deprimendos, ludendos, profundos, et mutuos ad ludos Bungiae pertinentes. Leone etiam prohibetur ne programmata possidendi vel promovendi ludi cum ludo coniungantur, tum emptione vel venditione Bungiae rationum et emblematum. Praeterea Leone cessare debet usus URL ac paginae ad negotia illicita pertinentia.

Ut obsequio iudicio provideatur, Leone requiritur ut inactivandi, removendi, vel claudendi quamlibet rete socialem, videndi communicationem, vel rationes nuntiorum digitales sub eius potestate dicatas promovendi vel disputandi suas actiones fraudandi.

Hic dominans admonet ut fraudatores in communitate aleatorum et in luce ponantur consectaria legalia quae consequuntur praeiudicio librariorum et programmatum fraudis abusus.

definitiones:

- Pseudolo programmate: programmata vel scripta ad quaestum iniquum in ludo video lucrari solebant, saepe violati condiciones ludi servitii.

- Copyright praeiudicio: Alienum usum iuris materiae, ut ludus programmatis, sine licentia possessoris librariae.

sources:

Fons articulus scripsit Kyle Orland pro Ars Technica