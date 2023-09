By

Curia Iaponica nuper duos annos in carcere et 1 decies centena millia nummorum multa damnavit ut legem iuris violandi. Shinobu Yoshida, homo LIII annos natus, inventus est reus scenici lusionis et summaria animae ostendit sine permissu iuribus possessorum. Querela contra Yoshida a Consociatione Transmarinis Distributionis Consociationis Contenta (CODA) facta est, coetus Iaponicae anti-piraticae artis.

Actiones Yoshida legem Iaponicam violare quae sine licentia monetiendi materiam iuris facere vetat. Ludum lusionis imaginis cinematographicae imaginis novae Steins, portae: amicae meae amplexus MMXIX, cum videos episodiis exploratoris Familiae et Steins summando; His videos monetando, Yoshida vendo vectigal generare per praeiudicium librariorum poterat.

Accusatio actiones Yoshida suasit malignos esse et conatus productionis contentorum subruere. Eius videos, quae condensata et vastata sunt episodia anime, necnon lusionis e novo visualium, affirmaverunt, consumers deterrere ab his instrumentorum formis expendere pecuniam.

Haec persuasio notat primum casum talem in Iaponia accidisse. Secundum CODA, Yoshida admisit se scire actiones suas illegales esse. In iudicio exposuit se videre aliquem velle quid amat pars eius quod creaverat.

Casus momentum elucidat legum servandorum legum ac licentiarum propriarum obtinendae cum materia iuris usionis. Videos monetising sine permissione non solum harum legum violatio, sed etiam creatorum omniumque industria nocet.

sources:

- Cineres Parrish, notario ad ludum negotium et culturam videndi, Kotaku

- Iaponica charta Asahi Shimbun