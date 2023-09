Japanese Software Charts: Pikmin IV sumit Top macula Iterum

Ultimae chartulae Iaponicae physicae e Famitsu dimissae sunt, ostendens summos ludos in villa vendere. Iterum, Pikmin 4 summam maculam cum 34,240 exemplaribus venditis cepit. Nintendo hic titulus switch ad stationes dominandas pergit, victores ultima septimana impellentes, Core VI Armored: Incendia Rubiconis usque ad secundum et quartum locum in sedis 5 et 4, respective.

Aliae notabiles viscus in summo decem includunt lacrimas regni quinto loco et Mario Party Superstars in loco nono. Memorabile est favores perennis ut Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, et Pokémon coccineum et violaceum bene vendere pergunt.

In verbis ferramentis, Exemplar switch OLED optima venditionis ratio manet, aliam 63,305 unitates in hebdomada praeterita movens. PlayStation 5 subsequitur secundo loco cum 48,588 unitatibus venditis. Procuratio Lite tertium locum habet in familia switch, dum exemplum switch OG in quarto venit.

Series Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition, ac Xbox Series X etiam apparentias in chart, licet cum numeris inferioribus venditio. Novus denique 2DS LL hac septimana 37 unitates vendere procurat.

Super, hac septimana chartae permanentem favorem Nintendo titulos switch in Iaponia illustrant, cum Pikmin 4 suam dignitatem in summo iterum iterum conciliant.