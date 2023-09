Mobilis chip supplier Qualcomm concordiam cum tech giganteo Apple ad Snapdragon 5G Modem RF Systema supplendum pervenit ad smartphones inter 2024 et 2026 impulsus. Haec societas tunc venit cum Apple provocationes in Sinas respicit et in aliis regionibus suam copiam catenam roborare studet. . Quamvis valor paciscor per Qualcomm detectus non fuerit, periti aestimant eam valere billions dollariorum.

Haec nova conventio in praecedenti paciscendo inter Qualcomm et Apple MMXIX signata aedificat, quae legalem pugnam inter duas societates statuit. Ut per Reuters, copia pactionis ab illo paciscor hoc anno concludebit. Hoc significat iPhones venturas per Apple annunciandas futuras esse ultimas sub praecedenti conventione dimissas.

Collaboratio inter Qualcomm et Apple signanter in industria chippis est sicut Qualcomm princeps provisor astularum mobilium est, cum Apple notabilem praesentiam habet in foro Mauris quis felis. UBS analystae aestimant Qualcomm circa $7.26 miliarda meruisse aestimant astulas Apple anno 2022 praebentibus.

Lacus modem RF Systems a Qualcomm 5G copiae Snapdragonis impetrando intendit ut 5G technologiam insecta in futuram Mauris quis felis exempla incorporet. Snapdragon 5G Modem RF Systems provectas notas et effectus offerunt, Apple permittens connectivity meliores liberare et velocitates datas citius suis users.

Super, haec societas Qualcomm statum quasi clavis ludio ludius in mobili industria chippis confirmat et Apple accessum ad technologiae chip progressus provectum adiuvat pro Mauris quis felis emissiones eorum.

